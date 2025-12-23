Комитет ГД поддержал возможность получить по наследству положительное сальдо ЕНС

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 13 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который устанавливает порядок распоряжения средствами, которые находятся на едином налоговом счете (ЕНС) умершего физлица. Соответствующая информация размещена в электронной базе данных нижней палаты парламента. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ и в закон "О налоговых органах РФ".

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 13 января.

Документ распространяет право на получение сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС умершего или объявленного умершим налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента, в отношении лиц, являющихся его наследниками. Законопроект также расширяет полномочия налоговых органов в предоставлении нотариусу по его запросу сведений о размере денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета наследодателя.

Законопроект также актуализирует терминологию, используемую в Налоговом кодексе РФ для обозначения стандартов, подлежащих применению для составления консолидированной финансовой отчетности.

В случае принятия нормы законопроекта о порядке распоряжения средствами ЕНС умершего вступят в силу по истечении 270 дней со дня его официального опубликования.

"Отлагательный срок вступления в силу норм документа в части вводимого механизма в отношении распоряжения суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо умершего лица, аргументируется необходимостью подготовки информационных систем ФНС России и Федеральной нотариальной палаты к предполагаемому межведомственному взаимодействию", - говорится в пояснительной записке.