В Сберинвестициях за год удвоился чистый приток средств в облигации

Руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова рассказала, что к концу 2025 года к брокеру присоединились 130 тыс. подростков-инвесторов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Число клиентов брокера "Сбера" достигло 8,6 млн, в этом году к нему присоединились на 52% больше инвесторов, чем годом ранее. Наибольшей популярностью у клиентов пользовались облигации, где чистый приток средств за год удвоился, сообщили в пресс-службе "Сберинвестиций".

"В лидерах спроса у клиентов "Сберинвестиций" - облигации. На них пришлось 387 млрд рублей - 56% чистых покупок. Это вдвое больше, чем в 2024 году. На втором месте - акции, они составили 13% общего объема чистых вложений. Хотя их доля осталась почти такой же, как в прошлом году, чистый приток в этот инструмент увеличился с 51 до 88 млрд рублей. На третьем месте - фонды: они составили 8% от всех нетто-покупок - 58 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В этом году клиенты совершили на 25% больше сделок, чем в 2024 году. Более того, растет интерес к долгосрочным вложениям - нетто-притоки на индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3) почти в три раза превысили результат прошлого года и достигли 59 млрд рублей, а общий объем активов - 110 млрд рублей.

Как пояснили в пресс-службе, самая распространенная возрастная группа клиентов - 35-50 лет (37%), далее 25-35 лет (26%) и клиенты старше 50 лет (22%). Молодежь до 24 лет составляет 15% от общего числа инвесторов.

Руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова рассказала, что к концу года к брокеру присоединились 130 тыс. подростков-инвесторов. "Если взрослые в уходящем году предпочитали облигации, у ребят неизменно с большим отрывом лидируют акции - на них пришлось 60% нетто-покупок. Подросткам интересно быть совладельцами крупных, узнаваемых компаний, чьими продуктами они пользуются каждый день", - подчеркнула она.