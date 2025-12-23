РСПП предлагает США возобновить сотрудничество в экологии по проектам в Арктике

Глава РСПП Александр Шохин также отметил, что японские компании, которые участвуют в арктических проектах, из России не уходят.

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Необходимо возобновить сотрудничество РФ и США в сфере поставок энергооборудования в рамках проектов в Арктике, чтобы предотвратить возможные аварии и загрязнение окружающей среды, заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин.

"Это то, что связано с климатом и экологией. Снятие санкций там и сотрудничество. В 2014 году первые санкции пошли на энергетическое оборудование, в том числе в Арктике и на шельфе. Мы считаем, что надо отматывать именно с Арктики и шельфа. Потому что загрязнение, скажем, Арктики, если оно вдруг случится из-за каких-то устаревающих технологий и необходимости их модернизации, установки нового оборудования и так далее, если произойдет по этой причине, то пострадают все", - сказал Шохин.

Он отметил, что японские компании, которые участвуют в арктических проектах, из России не уходят. "Поэтому здесь можно и американцам посмотреть на те или иные формы сотрудничества, понимая, что многие заявили о том, что не вернутся, но тем не менее возможна поставка какого-то оборудования, комплектующих для ранее поставленного оборудования и так далее", - добавил глава РСПП.