Во Владимирской области 60% расходов бюджета направят на социальную сферу

Почти четверть всех бюджетных средств пойдет на образование

ВЛАДИМИР, 23 декабря. /ТАСС/. Расходы на социальную сферу во Владимирской области в 2026 году составят 60% от всех расходов регионального бюджета, или 80,2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.

Во вторник депутаты приняли во втором чтении внесенный губернатором Александром Авдеевым закон о бюджете Владимирской области на 2026-2028 годы.

"Бюджет Владимирской области на 2026 год утвержден с акцентом на комплексное развитие региона. Приоритет остается за социальной сферой: около 60% всех расходов, а именно 80,2 млрд рублей будет направлено на нужды граждан. Выросли расходы на сферу образования, куда будет направлена почти четверть всех бюджетных средств. Запланирован капитальный ремонт и оснащение оборудованием детских садов и школ, капремонт пищеблоков и медблоков в детских оздоровительных лагерях", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, доходы областного бюджета на 2026 год после поправок, внесенных главой региона ко второму чтению, увеличены на 4,5 млрд рублей и составляют 124,1 млрд рублей. "Бюджет сохраняет свою социальную направленность, и все ранее взятые обязательства будут выполнены в полном объеме. Многие предложения, озвученные депутатами и общественностью в ходе публичных бюджетных слушаний, нашли отражение в итоговой версии главного финансового документа региона", - отметила председатель регионального парламента Ольга Хохлова.

Увеличится финансирование программы "Земский тренер", благодаря которой планируется привлечь 15 специалистов. Будут выделены средства на капремонт спортшколы олимпийского резерва по боксу во Владимире, создание лыжной трассы в Меленках, а также на проведение всероссийских соревнований по спортивной гимнастике на призы Светланы Хоркиной.

В сферу здравоохранения в 2026 году направят порядка 20,9 млрд рублей, на сферу ЖКХ из консолидированного бюджета выделят около 9,2 млрд рублей, объем дорожного фонда в 2026 году прогнозируется в сумме 12,5 млрд рублей.