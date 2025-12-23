ЗАЭС получила лицензию на эксплуатацию блока №1 на 10 лет

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Запорожской атомной электростанции лицензию на эксплуатацию энергоблока №1. Срок действия лицензии составляет 10 лет, передает корреспондент ТАСС.

Документ предоставлен в полном соответствии с требованиями российского законодательства и нормативными актами в области использования атомной энергии. Получение лицензии является ключевым этапом для обеспечения долгосрочной и безопасной работы энергоблоков станции в сверхпроектный срок. Это событие отражает планомерную работу на перспективу в рамках интеграции объекта в правовое поле Российской Федерации.

В октябре Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию хранилища отработавшего ядерного топлива на 25 лет.