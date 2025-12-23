Молдавия снимет ограничения на импорт зерна с Украины в 2026 году

Действующий приказ о режиме лицензирования больше не позволяет продлевать эту меру

КИШИНЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Молдавия снимет ограничения на импорт зерновых и масличных культур с Украины после 31 декабря с прекращением действия специального режима лицензирования. Об этом сообщила журналистам министр сельского хозяйства Людмила Катлабуга, комментируя требование местных аграриев продлить действие ограничений.

"Действующий приказ № 170 о режиме лицензирования больше не позволяет продлевать эту меру. Соответственно, мы возвращаемся к обычному режиму [импорта]", - сказала министр. Она заявила, что власти продолжат мониторинг рынка и в случае необходимости готовы к оперативному вмешательству.

С требованием сохранить ограничения по примеру стран ЕС на этой неделе выступила ассоциация "Фермерская сила". Ранее в декабре члены ассоциации в ходе митинга у здания правительства объявили о возобновлении акций протеста с требованием увеличить господдержку аграрному сектору. По их словам, после очередной засухи 2025 года многие фермерские хозяйства вновь оказались на грани банкротства. Среди озвученных на митинге требований - введение моратория на взыскание долгов с фермеров, своевременное выделение субсидий и компенсация налога на добавленную стоимость, возмещение акциза на горючее, сокращение бюрократических процедур.