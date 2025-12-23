Росатом: лицензирование блоков №2 - 6 завершится до конца 2027 года

В течение полутора лет госкорпорация намерена подготовить все оборудование к эксплуатации в штатном режиме

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Росатом в течение полутора лет собирается завершить лицензирование блоков 2-6 ЗАЭС и подготовить все оборудование к эксплуатации в штатном режиме. Об этом сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Росатома).

"Получение лицензий на энергоблоки 2-6 запланировано на 2026-2027 годы", - говорится в сообщении.

В свою очередь гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил журналистам, что госкорпорация планирует завершить лицензирование блоков 2-6 ЗАЭС в течение полутора лет и подготовить все оборудование к эксплуатации в штатном режиме.