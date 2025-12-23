Минфин выплатил купонный доход по евробондам с погашением в 2027 году и в 2047 году

Общая сумма составила 18,6 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов РФ выплатило купонный доход по евробондам с погашением в 2027 году и в 2047 году на общую сумму 18,6 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроками погашения в 2027 году и в 2047 году в общей сумме 18,6 млрд рублей (эквивалент $234,8 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", - говорится в сообщении.