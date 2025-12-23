Строительство двух первых блоков Кольской АЭС-2 оценили в 800 млрд рублей

Концерн "Росэнергоатом" готов начать подготовительные работы в 2026 году

МУРМАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Строительство двух первых блоков Кольской атомной электростанции-2 (КАЭС-2) в Мурманской области оценивается в 800 млрд рублей. Сумма проходит утверждение, однако концерн "Росэнергоатом" уже готов начать подготовительные работы в 2026 году за счет собственных оборотных средств, сообщил журналистам директор КАЭС Василий Омельчук в ходе пресс-конференции по итогам 2025 года.

"Два блока КАЭС-2 сегодня оцениваются в районе 800 млрд рублей инвестиций. Сейчас эта сумма формируется, она должна пройти соответствующую процедуру, в том числе утверждение на Государственном наблюдательном совете", - сказал Омельчук.

Он добавил, что рассматривается возможность при сложностях с финансированием начать подготовительные работы за счет оборотных средств компании "Росэнергоатом". "В следующий год, знаковый для создания КАЭС-2, мы начнем полевые работы, если будут даже какие-то сложности с финансированием, кредитованием", - подчеркнул Омельчук.

Как ранее сообщали в управлении информации и общественных связей Кольской АЭС, КАЭС-2 будет первой в мире атомной станцией с реактором на спектральном регулировании. Такие реакторы позволят многократно использовать ядерное топливо и, работая в связке с реакторами на быстрых нейтронах, сделают возможным замыкание ядерного топливного цикла. Первый блок планируется ввести в эксплуатацию в 2035 году, второй - в 2037-м.

Кольская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Производство электроэнергии на Кольской АЭС обеспечивают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.