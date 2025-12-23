Работы по прокладке газопровода длиной 2,5 км под бухтой Севастополя завершены

Это позволит обеспечить в городе более стабильное газоснабжение

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Специалисты завершили прокладку газопровода длиной 2,5 км под центральной бухтой Севастополя, что позволит обеспечить в городе более стабильное газоснабжение, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"В этом году завершена прокладка газопровода среднего давления через Севастопольскую бухту. Это уникальный проект повышенного уровня сложности с использованием передовых мировых технологий. Газовый дюкер протяженностью свыше 2,5 км прошел от Северной до Южной стороны, он лежит на глубине от 20 до 40 м ниже уровня дна. <…> Этот проект - еще одно мероприятие госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, благодаря которому жители города будут бесперебойно обеспечены природным газом нормированного качества", - написал он.

Развожаев уточнил, что на берегах бухты были установлены буровые комплексы большой мощности: рабочие бурили скважины синхронно, навстречу друг другу. Метод наклонно-направленного бурения считается экологически безопасным и позволяет прокладывать коммуникации без рытья траншей, благодаря чему не пришлось закрывать акваторию для движения - а ведь в бухте курсирует, в том числе, городской общественный транспорт. При этом предварительно подготовленный и сваренный трубопровод был проложен под водой в один этап благодаря самой современной на данный момент технологии строительства закрытых переходов.

"Специалисты закончили строительство двухниточного газопровода в непростых геологических условиях за девять месяцев. Качество выполненных работ подтверждено результатами испытаний", - отметил губернатор, подчеркнув, что газ по новому трубопроводу уже запущен.

Он добавил, что в целом проект реализуется в четыре этапа. Строительство дюкера через Севастопольскую бухту стало первым. Следующие - реконструкция уже существующих наземных газопроводов на Северной стороне и в исторической центральной части города. Эти работы планируется завершить к концу 2026 года.