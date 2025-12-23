Китай пригрозил ответом на запрет продажи импортных дронов в США

Минкоммерции заявило, что Пекин выражает категорический протест, поскольку Вашингтон "пренебрегает нормальными коммерческими сделками и торговыми отношениями, поддерживаемыми между китайскими и американскими предприятиями"

ПЕКИН, 23 декабря. /ТАСС/. Китайские власти примут решительные контрмеры в связи с введением в США запрета на продажу беспилотников иностранного производства. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

"Китай настаивает, чтобы Соединенные Штаты прекратили предпринимать ошибочные действия и немедленно отказались от подобных мер, - говорится в распространенном заявлении китайского торгово-экономического ведомства. - Если США будут и дальше следовать по этому пути, китайская сторона решительно примет необходимые меры, мы будем твердо отстаивать законные права и интересы предприятий КНР".

Как уточняется в комментарии Минкоммерции, Пекин выражает категорический протест, поскольку Вашингтон "пренебрегает нормальными коммерческими сделками и торговыми отношениями, поддерживаемыми между китайскими и американскими предприятиями", а также не учитывает позицию деловых кругов обеих стран.

"Соединенные Штаты неоднократно занимались абстрагированием понятия национальной безопасности и использовали государственную власть для нанесения удара по компаниям других стран, в том числе китайских, - подчеркивается в заявлении. - Это типичный пример деформации рынка и односторонних методов запугивания".

Ранее Федеральная комиссия по связи США сообщила, что власти страны запретили продажу в Соединенных Штатах беспилотников иностранного производства, поскольку они "представляют угрозу национальной безопасности". Как отмечается, эти меры связаны с проведением массовых мероприятий в ближайшие годы, таких как чемпионат мира по футболу в 2026 году и летние Олимпийские игры в 2028 году. Кроме того, ожидается, что это положительно повлияет на американское производство соответствующей продукции.