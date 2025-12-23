Шохин призвал подготовить компании РФ к приходу иностранного бизнеса

По словам президента Российского союза промышленников и предпринимателей, ключевым фактором конкурентоспособности является возможность работать на внешних рынках

Президент РСПП Александр Шохин © Ярослав Гунин/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российским компаниям необходимо существенно повысить свою конкурентоспособность до того, как на рынок РФ массово выйдут иностранные игроки, в том числе из Китая. Об этом журналистам заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Не то, что очереди нет иностранных компаний, я не уверен, что их ждут здесь, на российском рынке, как конкурентов в этих сложных условиях. Поэтому до возвращения еще далеко по политическим причинам. Но этим временным лагом надо воспользоваться для того, чтобы реализовать все инвестиционные намерения и повысить свою конкурентоспособность", - сказал Шохин.

По его словам, ключевым фактором конкурентоспособности является возможность работать на внешних рынках.

"Если вы не можете экспортировать свою продукцию, значит, вы неконкурентоспособны. Если вам нужно закрыть внутренний рынок, чтобы конкурировать там с теми же китайскими компаниями и так далее, то это тоже неконкурентоспособная продукция" - подчеркнул Шохин.

Правительству важно найти баланс в вопросах защиты от недобросовестной конкуренции, отметил он.

"Если говорить об очереди иностранных компаний на возвращение, то ее, так мы знаем, нет. И, безусловно, для нас важным является даже не возвращение иностранных компаний, а приход иностранных компаний, в том числе тех, кто не уходил. Здесь мы возвращаемся к вопросу о китайских конкурентах. Если китайцы будут присутствовать на российском рынке или компании из других стран с примерно с таким же потенциалом, с таким же массированным приходом на те или иные сегменты российского рынка, сумеют наши [компании] выдержать конкуренцию или нет? Многие считают, что и не надо нам, чтобы они в таком количестве приходили. Обсуждали, как это регулировать, ограничивать, обеспечивать конкурентоспособность российских компаний, в том числе инвестировавших в предыдущие годы", - добавил Шохин.