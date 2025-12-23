Белоруссия и РФ актуализировали основной документ в сфере ВТС

По данным белорусского Госкомвоенпрома, внесенные изменения позволят актуализировать подходы к взаимным поставкам продукции в рамках договора с учетом сложившейся геополитической обстановки

МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Минск и Москва внесли изменения в договор о развитии военно-технического сотрудничества, актуализировав документ. Об этом сообщили в белорусском Госкомвоенпроме.

"Беларусь и Россия актуализировали основной документ в сфере военно-технического сотрудничества, - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. - Руководитель оружейного ведомства Беларуси Дмитрий Пантус и директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев подписали протокол о внесении изменений в Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года".

По данным пресс-службы, внесенные изменения позволят актуализировать подходы к взаимным поставкам продукции в рамках договора с учетом сложившейся геополитической обстановки.