Темпы роста ВВП США в III квартале достигли максимума за два года

Они ускорились до 4,3%

© Spencer Platt/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Американская экономика в третьем квартале текущего года выросла максимальными за два года темпами на уровне 4,3%. Об этом говорится в предварительной оценке Министерства торговли США.

Этот показатель стал самым высоким с третьего квартала 2023 года. "Рост реального ВВП в третьем квартале отражал увеличение потребительских расходов, экспорта и государственных расходов, которое было частично нивелировано снижением инвестиций", - сказано в документе.

Ведомство оставило в силе оценку роста ВВП во второй четверти года на уровне 3,8%.

По итогам 2024 года темпы роста ВВП США составили 2,8%.