Совет директоров "Газпрома" утвердил снижение инвестиций на треть в 2026 году

Показатель опустился до 1,1 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет директоров ПАО "Газпром" утвердил снижение инвестиционной программы на 2026 год на 32% или 515 млрд рублей по сравнению с текущим годом, до 1,1 трлн рублей, следует из сообщения холдинга.

"Совет директоров утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2026 год. Общий объем финансирования инвестпрограммы - 1,1 трлн рублей. Показатели не изменились по сравнению с вариантом, одобренным правлением в октябре", - сказано в сообщении.

Отмечается, что одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств "Газпрома" без дефицита, в полном объеме.

EBITDA

Замглавы холдинга Фамил Садыгов сообщил, что показатель EBITDA группы "Газпром" в 2025 году составит 2,8 трлн рублей, а в 2026 году, по консервативным оценкам, вырастет до 3 трлн рублей.

Учитывая в том числе рыночную конъюнктуру конца года - укрепление рубля к доллару и снижение цен на энергоресурсы, EBITDA "Газпрома" в 2025 году ожидается на уровне 2,8 трлн рублей, сказал он. При этом коэффициент чистый долг (скорректированный) / EBITDA "Газпрома" составил 1,8, сохранившись в границах комфортного диапазона.

"EBITDA группы "Газпром" в 2026 году, по консервативным оценкам, вырастет до 3 трлн рублей Увеличение показателя будет обеспечено положительной динамикой как газового, так и нефтяного бизнеса. Мы продолжим строго контролировать расходы на всех уровнях. Одним из механизмов оптимизации в рамках бюджетного процесса является сдерживание лимитов контролируемых расходов ниже темпов инфляции", - приводятся его слова в сообщении компании.

Продажа газа

По словам Садыгова, "Газпром" в 2026 году ожидает роста поступлений от продажи газа на 8%, в том числе благодаря повышению значимости внутреннего рынка России.

В 2025 году "Газпром" сократил выплаты по операционной деятельности головной компании на 179 млрд рублей по сравнению с первоначальным планом, отметил Садыгов.