В КБР в 2025 году аграрии собрали более 1,2 млн тонн зерновых

Хороший урожай стал возможен благодаря использованию дождевальной техники, которая помогает обеспечить качественный и своевременный полив

НАЛЬЧИК, 23 декабря. /ТАСС/. Более 1,2 млн тонн зерновых и зернобобовых собрали аграрии в Кабардино-Балкарии в 2025 году. Это на 4% больше, чем годом ранее, сообщили в администрации главы республики.

"Аграрии Кабардино-Балкарии собрали в текущем году более 1,2 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 4% больше, чем в прошлом году. В том числе собрано около 860 тыс. тонн зерна кукурузы", - рассказали в администрации главы Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что хороший урожай стал возможен благодаря использованию дождевальной техники, которая помогает обеспечить качественный и своевременный полив. Это дает возможность аграриям получать два урожая за сезон: после уборки озимых на участках высеиваются раннеспелые сорта кукурузы на зерно и силос, подсолнечник, гречиха и просо.