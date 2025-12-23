"Газпром" отметил рост мирового потребления газа в 2025 году на 25 млрд куб. м

Потребление газа в мире к 2050 году увеличится более чем на треть, указали в компании

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Мировое потребление газа в 2025 году выросло на 25 млрд куб. м по сравнению с 2024 годом, несмотря на усиление влияния политических факторов в энергетике. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"По предварительным оценкам, в 2025 году мировое потребление газа выросло на 25 млрд куб. м по сравнению с прошлым годом. Значимыми событиями стали снижение интереса к проектам в области возобновляемой энергии и пересмотр приоритетов развития в пользу углеводородов в ряде стран и международных энергетических компаний", - сказано в сообщении.

Ранее "Газпром" сообщал, что в 2024 году мировое потребление газа достигло рекордного уровня - 4,17 трлн куб. м, увеличившись за год на 100 млрд куб. м.

