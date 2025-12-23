В Великобритании продают произведенные в России батончики Snickers

Чаще всего продаются батончики с белым шоколадом, на этикетках которых написано по-русски "Белый", "Неограниченная серия" и "Сникерсни"

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Шоколадные батончики Snickers, произведенные в России, продаются в Великобритании, несмотря на санкции против РФ. Как убедился корреспондент ТАСС, продукцию, в частности, можно встретить на прилавках магазинов формата "у дома" на севере Лондона.

Чаще всего речь идет о батончиках Snickers с белым шоколадом, на этикетках которых написано по-русски "Белый", "Неограниченная серия" и "Сникерсни". Как правило, они продаются в небольших магазинах, а не в сетевых супермаркетах.

Сотрудники одного из таких магазинов в разговоре с корреспондентом ТАСС заявили, что не знали о стране-производителе. По их словам, они в первую очередь руководствовались вкусовыми характеристиками батончиков с белым шоколадом, которые не производят в Великобритании. Они добавили, что клиенты не высказывали каких-либо претензий в связи с продажей изделий.

Хотя формально Великобритания не вводила эмбарго на поставку российских конфет, весной 2022 года после начала Россией специальной военной операции на Украине многие британские сетевые супермаркеты отказались продавать любые товары из РФ, включая водку. Американская компания Mars, выпускающая батончики Snickers, заявила, что прекратит импорт и экспорт из РФ, сохранив при этом производство в России для внутреннего рынка.

Зачастую те магазины в Великобритании, где продаются произведенные в РФ Snickers, принадлежат выходцам из Турции, что может объяснять, как эта продукция оказалась в королевстве. В заявлении Mars, которое приводит газета The New York Times, говорится, что компания не может контролировать перепродажу изделий в третьих странах.