Бюджет Белгородской области на 2026 год приняли с дефицитом 14 млрд рублей

Доходы составят 163,3 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 23 декабря. /ТАСС/. Белгородские депутаты утвердили бюджет региона на 2026 год, он принят с дефицитом в 14 млрд рублей. Доходы составят 163,3 млрд рублей, расходы - 177,3 млрд рублей, сообщили на сайте облдумы.

"С учетом внесенных поправок, доходы региона в следующем году прогнозируются в размере 163,3 млрд рублей, расходы составят 177,3 млрд рублей", - написали там, отметив, что большая часть расходов будет направлена на развитие социальной сферы: образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Отмечается, что также утверждены корректировки доходной и расходной части бюджета на 2025 год и увеличение расходов на 2026 и 2027 годы.

В декабре 2024 года облдума приняла бюджет региона с доходами в 149,3 млрд рублей и расходами в 163,3 млрд рублей.