"Яндекс" проверит информацию по видео, где курьеры перевозят детей в сумках

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" проверяет информацию по видео, на котором двое доставщиков продуктов перевозили детей в курьерских сумках на багажниках электровелосипедов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агентства.

"Мы проверяем информацию и разбираемся в ситуации. Термокороба предназначены только для доставки готовой еды и продуктов. Использование их не по назначению недопустимо и противоречит стандартам сервиса и требованиям безопасности", - рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что, если информация подтвердится и люди на видео действительно являются действующими курьерами - партнерами сервиса, к ним будут применены меры в соответствии со стандартами сервиса. "Им будет ограничен доступ к заказам, и они не смогут больше выполнять доставки в сервисе", - добавили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что в ходе мониторинга интернета выявили видеопубликацию, на которой запечатлено, как двое доставщиков продуктов перевозили детей в курьерских сумках, закрепленных на багажниках электровелосипедов.