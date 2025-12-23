Аграрии Челябинской области собрали почти 150 тыс. тонн картофеля в 2025 году

Средняя урожайность составила почти 258 ц с га

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Предприятия и фермерские хозяйства Челябинской области собрали в 2025 году 149,9 тыс. тонн картофеля, что на 42% больше, чем было в 2024 году. При этом средняя урожайность картофеля составила почти 258 ц с га, сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза региона.

"В Челябинской области в 2025 году увеличен сбор картофеля и овощей. Предприятия и фермерские хозяйства собрали 149,9 тыс. тонн картофеля, что на 42% больше, чем в 2024 году. Полевых овощей же собрано 29,1 тыс. тонн (прирост на 17%)", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что средняя урожайность картофеля при этом составила почти 258 ц с га (удалось поднять урожайность картофеля на 25%), вместе с урожаем в личных хозяйствах населения собрано свыше 380 тыс. тонн картофеля.

По материалам министерства, в целом увеличение объема производства продукции растениеводства в Челябинской области соответствует целям национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". В 2025 году в Челябинской области собрано 2 млн 378 тыс. тонн зерна (более 2 млн тонн зерна в 2024 году), масличных культур - 495 тыс. тонн. Достигнута средняя урожайность зерновых в 20,6 ц/га.

В пресс-службе пояснили, что в 2025 году южноуральские аграрии использовали больше минеральных удобрений, а областные субсидии закрыли 35% затрат на их приобретение. На стимулирование производства картофеля и овощей из федерального и областного бюджетов в 2025 году направлено 75 млн рублей, в том числе 38,3 млн рублей - на поддержку производства в теплицах с режимом досвечивания.