В Москве утвердили пять проектов КРТ для реализации программы реновации

Постановления по данным вопросам подписал мэр Москвы Сергей Собянин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пять проектов комплексного развития территорий (КРТ) одобрено в столице для реализации программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы приняло решения о комплексном развитии неэффективно используемых территорий нежилой застройки общей площадью 17,64 га в разных районах столицы, которые в настоящее время занимают складские постройки, неэксплуатируемые здания и другие устаревшие объекты. На реорганизуемых участках запланировано строительство порядка 340 тыс. кв. м жилой недвижимости для реализации программы реновации, а также здания для АО "Мосводоканал", технопарков и других производственных объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановления по данным вопросам подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, в районах Солнцево и Ново-Переделкино Западного административного округа (ЗАО) реорганизуемые участки общей площадью 8,85 га расположены по адресам: улица Шолохова, д. 1, 1А и Родниковая улица, д. 7, 22 - между Боровским и Киевским шоссе. Градостроительный потенциал участков составляет 167 тыс. кв. м недвижимости, включая технопарки и другие производственные объекты общей площадью 27 тыс. кв. м.

Кроме того, в районе Очаково-Матвеевское ЗАО расположены реорганизуемые участки общей площадью 2,45 га по адресам: улица Наташи Ковшовой, вл. 40 и Озерная улица, вл. 18 - недалеко от станции Очаково МЦД-4. Градостроительный потенциал участков составляет 75,3 тыс. кв. м недвижимости.

Участки на юге и юго-востоке Москвы

"Реорганизуемые участки общей площадью 5 га расположены в районах Люблино и Марьино ЮВАО по адресам: Краснодонская улица, вл. 8 и улица Перерва, вл. 11, стр. 24 - вблизи улиц Люблинская и Нижние Поля. Градостроительный потенциал участков составляет 88,1 тыс. кв. м недвижимости, включая здание для АО "Мосводоканал" площадью 7,6 тыс. кв. м", - добавили в мэрии.

Также реорганизуют территорию площадью 0,71 га в Донском районе Южного административного округа (ЮАО) по адресу: Загородное шоссе, вл. 10 - вблизи пересечения с 4-м Загородным проездом и путями МЦК. Градостроительный потенциал данного участка составляет 24,5 тыс. кв. м недвижимости.

"Реорганизуемые участки общей площадью 0,63 га расположены в районе Братеево ЮАО по адресам: Братеевская улица, вл. 8, корп. 1 и вл. 18, корп. 1 (напротив) - вблизи станции метро "Алма-Атинская". Градостроительный потенциал участков составляет 19,6 тыс. кв. м недвижимости. В общей сложности в рамках этих проектов КРТ будет создано порядка 1 тыс. новых рабочих мест", - уточнили в пресс-службе.

Всего правительством Москвы одобрены и находятся в стадии реализации 160 проектов КРТ общей площадью порядка 1,6 тыс. га, в рамках которых планируется возвести более 31 млн кв. м недвижимости. В результате будет создано свыше 350 тыс. рабочих мест.