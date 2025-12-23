США объявили о введении пошлин на полупроводники из Китая с 23 июня 2027 года

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. США с 23 июня 2027 года введут пошлины на поставки полупроводников из Китая. Об этом говорится в уведомлении аппарата представителя США на торговых переговорах, размещенном в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Как следует из документа, США вводят пошлины на полупроводники из Китая, размер которых изначально составит 0% и "будет увеличен через 18 месяцев - 23 июня 2027 года". Размер пошлин "будет объявлен не менее чем за 30 дней до этой даты", отмечается в заявлении.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. 10 октября он объявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее введут дополнительно 100-процентные пошлины в отношении продукции из Китая. 30 октября в Пусане (Республика Корея) состоялась встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Как сообщило Минкоммерции КНР, по итогам этих переговоров США решили отменить так называемые фентаниловые пошлины в размере 10%, введенные в отношении китайских товаров, и продлить приостановку действия дополнительного тарифа в размере 24%.