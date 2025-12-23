Господдержку бизнесменов в Свердловской области увеличат на 43,75% в 2026 году

Число предпринимателей в регионе выросло почти на 7%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в 2026 году увеличит объем выдаваемых бизнесу займов и поручительств на 43,75%, то есть до 1,15 млрд рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

"Мы совершенствуем наши меры поддержки, опираясь на запросы бизнеса и актуальные обстоятельства. В этом году Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства выдал займы на 800 млн рублей и поручительства, которые позволили привлечь 10,4 млрд кредитных средств. В 2026 году мы планируем увеличить объем господдержки до 1,15 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Свердловская область входит в пятерку регионов-лидеров по показателям развития малого и среднего бизнеса и занимает первое место в УрФО по количеству занятых в МСП. Эта цифра перевалила за 1 млн, в сравнении с 2024 годом число предпринимателей увеличилось почти на 7%.

В сообщении указано, что малый и средний бизнес вносит серьезный вклад в экономику региона и обеспечивает десятки тысяч рабочих мест.