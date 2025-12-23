ЧЭМК оспорил наложение обеспечительных мер по иску о документах компании "Эталон"

Апелляционная жалоба Челябинского электрометаллургического комбината удовлетворена

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), который является крупнейшим в России производителем ферросплавов, перешедший в собственность государства, успешно оспорил в арбитражном апелляционном суде обеспечительные меры, которые ранее были наложены по иску компании "Эталон" об истребовании документов. Обеспечительные меры сняты, сообщили в пресс-службе суда.

"Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом определение Арбитражного суда Челябинской области отменено, апелляционная жалоба АО "ЧЭМК" удовлетворена. Заявление АО "ЧЭМК" об отмене обеспечительных мер удовлетворено. Обеспечительные меры отменены", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что ранее компания "Эталон" подала в Арбитражный суд Челябинской области исковое заявление "об истребовании документов из чужого незаконного владения", были наложены обеспечительные меры.

Ранее сообщалось, что компания "Эталон" является бывшей материнской компанией ЧЭМК. Арбитраж 26 февраля 2024 года передал в собственность государства акции ЧЭМК, Серовского завода ферросплавов и компании "Кузнецкие ферросплавы" по требованию Генпрокуратуры.

5 апреля 2024 года Арбитражный суд Челябинской области также удовлетворил требования Генпрокуратуры и взыскал с бывших владельцев ЧЭМК, компании "Эталон", ряда юридических и физических лиц неосновательное обогащение в размере 105 млрд рублей.

Ранее Генпрокуратура просила признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 года о прощении долга, заключенное между Урало-сибирской металлургической компанией и одним из бывших владельцев ЧЭМК Юрием Антиповым. Ответчиками по делу стали компания "Эталон", группа компаний "Ариант", Юрий, Людмила и Михаил Антиповы, Александр и Людмила Аристовы, Александр и Елена Кретовы.

О комбинате

АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" - крупнейший производитель ферросплавов в России. В соответствии с реализованным судебным решением о полном изъятии акций трех заводов (АО "ЧЭМК", АО "КФ" и АО "СЗФ") в пользу Российской Федерации в настоящее время акции каждого из трех заводов принадлежат Федеральному агентству по управлению государственным имуществом.

В состав АО "ЧЭМК" входят владивостокский филиал "Владпром", осуществляющий портовые услуги по хранению и перевалке, также ОСП "Горнодобывающее управление" (поселок Харп, ЯНАО), которое производит добычу хромовой руды. Кроме того, входят интинский участок "Марганец Коми" (г. Инта, Республика Коми), осуществляющий геологические работы, и Златоустовский транспортный участок (пос. Магнитка, Челябинская область).