Reuters: пакистанский авиаперевозчик PIA продали с аукциона за $482 млн

Победу на торгах одержал частный консорциум Arif Habib, который предложил наибольшую сумму за 75% акций PIA

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Пакистанский национальный авиаперевозчик, госкомпания-банкрот Pakistan International Airlines (PIA) продана с аукциона за 135 млрд пакистанских рупий ($482,32 млн ). Об этом сообщило агентство Reuters.

На покупку компании претендовали три участника аукциона. Победу на торгах одержал частный консорциум Arif Habib, который предложил наибольшую сумму за 75% акций PIA. Установленная правительством Пакистана первоначальная стоимость акций составляла 100 млрд рупий ($357 млн). 92,5% выручки от продажи будет направлена на реинвестирование авиакомпании.

Как заявил до начала торгов глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф, в случае успеха сделки по продаже PIA она станет крупнейшей в истории исламской республики.

Кабмин безуспешно пытался провести приватизацию авиаперевозчика течение нескольких лет. Торги всякий раз отменялись из-за отсутствия претендентов на покупку PIA или предложений низкой цены за акции, которая значительно уступала установленной властями.

Ранее PIA была исключена из списка пакистанских фондовых бирж из-за больших чистых убытков, которые в результате неумелого управления в 2022 году составили $437 млн при выручке в $854 млн. С 2012 года они превысили $7,1 млрд. В 2024 году правительство Пакистана списало значительную часть долгов PIA, чтобы способствовать ее продаже .