В Ивановской области регоператора по ТКО лишили статуса

В регионе выберут нового оператора

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Компания "Региональный оператор по обращению с ТКО" Ивановской области лишена статуса, в регионе выберут нового оператора по обращению с отходами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Состоялось заседание Арбитражного суда Ивановской области: ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО" лишен статуса регионального оператора. Иск департамента ЖКХ Ивановской области к организации удовлетворен в полном объеме", - сообщили в правительстве региона, добавив, что в регионе выберут нового оператора.

Нового регоператора выберут на конкурсной основе. До этого момента компания, лишенная статуса, будет исполнять обязанности на действующих условиях. Ранее ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО" в письменном обращении в адрес областного правительства подтвердил готовность продолжать деятельность по вывозу и утилизации отходов до выбора нового оператора.

Отмечается, что департамент ЖКХ Ивановской области контролирует ситуацию с вывозом ТКО на территории региона.

Как ранее сообщили ТАСС в прокуратуре региона с 2021 по 2025 год фактический руководитель ООО "Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами" Владимир Ярченков организовал деятельность по обращению с ТКО на территории региона через несколько десятков аффилированных организаций. При этом руководителями более 15 компаний формально являлась супруга предпринимателя. Правовое и финансовое сопровождение их деятельности оказывалось близкими родственниками бизнесмена.