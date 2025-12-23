Лихачев: коммерческий аспект работы ЗАЭС может быть предметом международных переговоров

Точные сроки пуска ЗАЭС пока назвать невозможно, указал генеральный директор Росатома

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Коммерческий аспект деятельности Запорожской АЭС может быть предметом международных переговоров. Об этом заявил журналистам генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

"Коммерческий аспект деятельности ЗАЭС может быть предметом в том числе и международных переговоров. Российская Федерация как собственник станции решит, где и какое электричество будет востребовано, будь то Крым, Донбасс, Малороссия или какие-то международные проекты. Все новые договоренности, без сомнения, будут обеспечены уже в рамках штатной работы станции", - подчеркнул Лихачев. При этом, отметил он, точные сроки пуска ЗАЭС пока назвать невозможно.

"Понятно, что практически переходить к эксплуатации станции в штатном режиме мы будем в соответствии с военно-политической обстановкой и теми угрозами, которые на сегодняшний день, к сожалению, существуют, и во взаимодействии с международными организациями", - сказал глава атомной отрасли России.

Во вторник Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Запорожской атомной электростанции лицензию на эксплуатацию энергоблока №1. Срок действия лицензии составляет 10 лет.