Toyota зарегистрировала в России три товарных знака

Среди них - Toyota Yaris, Toyota Urban Cruiser и Camry

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Японская корпорация Toyota, ушедшая из России, зарегистрировала три товарных знака в РФ, выяснил корреспондент ТАСС. Среди зарегистрированных знаков - Toyota Yaris, Toyota Urban Cruiser и Camry.

Заявки на регистрацию были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в конце марта 2025 года из Японии. Товарные знаки регистрируются по классу № 12 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает, в том числе, различные виды автомобилей.

Дата истечения действия товарных знаков - 31 марта 2035 года.

Ранее компания зарегистрировала девять товарных знаков: Land Cruiser Prado, Alphard, Celica, Carina, Vellfire, Picnic, Stralet, Toyota IQ, а также Raize.

Японская корпорация Toyota с 2022 года подала в Роспатент свыше 85 заявок на регистрацию товарных знаков в РФ. В сентябре 2022 года Toyota заявила о прекращении производства автомобилей на своем предприятии в Санкт-Петербурге. Завод компании был рассчитан на выпуск 100 тыс. машин в год.