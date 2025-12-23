Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Долларовый индекс РТС поднялся до 1 092,52 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос на 0,35%, до 2 725,38 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,28% - до 1 092,52 пункта. Курс юаня снизился на 1,75 коп., до 11,112 руб.

"Индекс Мосбиржи начал торги вторника в миноре, но во второй половине дня покупатели проявили себя. Похоже, эмоции участников торгов от сдержанного шага снижения ключевой ставки и сохранения жесткого сигнала ЦБ улеглись", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции энергокомпании "Русгидро" (+2,9%), скорее всего, на ожиданиях улучшения финансовых результатов эмитента в связи с реформой дальневосточной энергосистемы", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по словам Мильчаковой, оказались акции "М.Видео" (-7,4%).

Прогноз на 24 декабря

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 24 декабря - 2 700 - 2 800 пунктов.

Как считают во Freedom Finance Global, в среду индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на среду - 77,5-80 руб., 91-93 руб. и 11-11,4 руб., соответственно.