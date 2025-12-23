Обновленный план гражданского судостроения включает строительство 219 судов для лизинга

По данным ГТЛК, объем инвестиций по программе составляет 134,8 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Обновленный план гражданского судостроения предусматривает строительство 219 судов до 2029 года с последующей их передачей в лизинг, сообщили ТАСС в пресс-службе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

"Обновленная версия программы предполагает строительство 219 судов до 2029 года с последующей их передачей в лизинг", - сказали в компании.

По данным ГТЛК, объем инвестиций по программе составляет 134,8 млрд рублей (97,9 млрд рублей - средства ФНБ, 26,9 млрд рублей - заемное финансирование, которое ГТЛК привлекает с рынка, и 10 млрд рублей - средства федерального бюджета).

"По состоянию на сегодняшний день ГТЛК передала в лизинг 42 судна по программе", - пояснили в компании.

Самой масштабной программой ГТЛК по обновлению отечественного водного флота является инвестиционный проект "Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта", сообщают в пресс-службе. Компания реализует ее с использованием средств Фонда национального благосостояния и при поддержке Минпромторга России с 2023 года. Недавно параметры программы были обновлены.

Государственная транспортная лизинговая компания - крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный, железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность для развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта.