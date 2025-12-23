В России объемы выпуска туристических автобусов могут превышать 18 тыс. в год

Минпромторг формирует выгодные условия для приобретения такой техники в рамках программы льготного лизинга, скидка по которой может достигать 2 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совокупные ежегодные объемы производства туристических автобусов в России могут превышать 18 тыс. единиц, отечественные производители готовы вместе с туротраслью работать над новыми конструктивными решениями. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

На площадке ФГУП "НАМИ" состоялись совещания по вопросам взаимодействия отечественных автомобилестроителей и представителей туристической отрасли.

"Уже сейчас у нас есть собственная техника, подходящая и для организации трансферов различных уровней, и для экскурсионных прогулок, и для междугородных поездок. В общей сложности это более десятка моделей автобусов большого и малого классов, минивэнов под различные задачи - их производство освоено на мощностях "Соллерса", "Волгабаса", предприятий группы ГАЗ. Совокупные объемы выпуска могут превышать 18 тысяч единиц в год, и наши производители готовы вместе с туротраслью работать над новыми конструктивными решениями, модификациями, обеспечивать качественный сервис", - рассказал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Тигран Парсаданян, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что Минпромторг со своей стороны формирует выгодные условия для приобретения такой техники в рамках программы льготного лизинга, скидка по которой может достигать 2 млн рублей.