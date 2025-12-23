Венгрия надеется, что запрет ЕС на поставки газа из РФ никогда не вступит в силу

Это может быть решено двумя путями: через суд или по окончанию конфликта на Украине, "потому что тогда Европе придется как-то взаимодействовать с послевоенной Россией", отметил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш

БУДАПЕШТ, 23 декабря. /ТАСС/. Венгерское правительство рассчитывает, что запрет Евросоюза на поставки российских нефти и газа будет отменен либо по решению суда, либо в результате урегулирования конфликта на Украине и снятия санкций с России. Об этом заявил в беседе с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

"Существует решение ЕС, в соответствии с которым с 1 октября 2027 года будет запрещена закупка российского газа даже на основе долгосрочных соглашений, имеющихся, например, у Венгрии. Мы оспорим это решение в суде, поскольку ранее отмечалось, что оно может быть принято только единогласно [всеми странами ЕС]", - сказал Гуйяш, отвечая на вопрос о европейской программе RePowerEU, которая предусматривает поэтапный отказ от российских энергоносителей к началу 2028 года.

Он уточнил, что "это дело может быть решено двумя путями: в одном случае - через суд, в другом - в результате окончании войны [на Украине], потому что тогда Европе придется как-то взаимодействовать с послевоенной Россией". "Будет налажено американо-российское экономическое сотрудничество, и Европа также должна будет определить свои отношения с Россией", - отметил глава канцелярии.

В то же время он подчеркнул, что правительство Венгрии принципиально требует от руководства ЕС не ограничивать ее суверенитет в области энергетической безопасности. Будапешт убежден, что в соответствии с законами Евросоюза имеет право самостоятельно выбирать источники и маршруты поставок энергоносителей вне зависимости от мнения Брюсселя.

"Проблема не в том, что страна должна быть в состоянии обеспечивать себя нефтью и природным газом без участия России, а в том, что у нее должно быть право принимать собственные решения", - пояснил Гуйяш, отметив, что Венгрия уже 15 лет стремится диверсифицировать поставки сырья и топлива для промышленности и населения страны. "С 2010 года Венгрия целенаправленно создает инфраструктуру, которая позволит добиться независимости от российских источников энергии, но реальной альтернативы этому в достаточном количестве и по приемлемой цене пока нет", - напомнил он.

Совет ЕС одобрил 20 октября поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ. План Еврокомиссии предусматривает также запрет с 2028 года на поставки российской нефти. Правительство Венгрии выражало намерение добиться для себя исключений из этих правил, однако пока никаких предложений на этот счет от руководства ЕС не поступало.