Металлургический завод в ДНР повысил производительность труда на 11%

В апреле в Минпромторге ДНР сообщили, что ЕМЗ присоединился к национальному проекту

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 23 декабря. /ТАСС/. Производительность труда на Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ) в ДНР выросла на 11% благодаря национальному проекту, сообщили в Telegram-канале компании "Южный горно-металлургический комплекс".

"Оценка пилотного проекта на базе Енакиевского металлургического завода положительная. Мы планировали повышение производительности на 5%, а в итоге достигли 11%. Этот первый успешный результат подтвердил на практике правильность наших подходов", - цитирует пресс-служба ЮГМК врио министра экономического развития ДНР Александра Ефимова.

Отмечается, что завод одним из первых в республике включился в нацпроект "Производительность труда" для оптимизации производства и роста конкурентоспособности. На одном из участков механического цеха внедрили элементы бережливого производства, включая систему 5С. За счет этого производство увеличили с 2,8 тыс. до более 3 тыс. единиц агломерата в сутки. Экономия составила около 180 тонн сырья. Опыт намерены тиражировать на основные производственные участки.

В апреле в Минпромторге ДНР сообщили, что ЕМЗ присоединился к национальному проекту.