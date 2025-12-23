В зоне терминала СПГ на Балтике в Калининградской области запретят хождение судов

Запрещается плавание всех типов судов за исключением кораблей, судов и катеров военно-морского флота, федеральной службы безопасности России, а также газовозов

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Хождение судов всех типов в акватории Балтийского моря в зоне терминала по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области будет запрещено с 1 февраля 2026 года. Об этом говорится в тексте приказа Минтранса РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить запретный для плавания район в акватории Балтийского моря вблизи терминала по приему, хранению, регазификации сжиженного природного газа в Калининградской области. <...> Запрещается плавание всех типов судов за исключением кораблей, судов и катеров военно-морского флота, федеральной службы безопасности России, а также газовозов", - сказано в тексте документа.

Приказ Минтранса РФ вступает в силу с 1 февраля 2026 года. Терминал по приему газа введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Ранее Калининградская область получала природный газ по транзитному газопроводу "Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград".

Для повышения энергетической безопасности региона, учитывая особенности его расположения, "Газпром" реализовал проект по альтернативному варианту газоснабжения потребителей - с помощью сжиженного природного газа, доставляемого по морю. Ключевым элементом терминала является стационарный морской причал с волноломом. Он расположен в 5 км от берега.