ЦБ РФ готовит для Южной Осетии специалистов банковской сферы

Глава Нацбанка Южной Осетии Сослан Бекоев отметил, что в республике отсутствуют кадры необходимого уровня подготовки

Редакция сайта ТАСС

ЦХИНВАЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Центральный банк РФ оказывает содействие Национальному банку Южной Осетии (Банк Алании) в организации информационной безопасности и подготовке профессиональных специалистов банковской сферы. Об этом президенту республики Алану Гаглоеву доложил в ходе встречи глава Нацбанка Южной Осетии Сослан Бекоев.

"В течение года состоялись три рабочие встречи с представителями Центрального банка Российской Федерации. Одним из приоритетных направлений сотрудничества стала информационная безопасность, которая рассматривается как критически важный фактор устойчивого функционирования банковской системы. В настоящее время в Национальном банке работают специалисты Центрального банка Российской Федерации. Достигнута договоренность о регулярных командировках сотрудников Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации - ежеквартально сроком на 10 рабочих дней с последующим дистанционным сопровождением", - сказал Бекоев.

Он отметил, что параллельно ведется поиск профильного специалиста для постоянной работы на территории республики, поскольку в Южной Осетии в настоящее время отсутствуют кадры необходимого уровня подготовки.

"Рассматривается модель формирования собственной кадровой базы: проведение собеседований с выпускниками профильных вузов и их дальнейшая подготовка под руководством опытного специалиста. Такой подход позволит в перспективе обеспечить республику собственными квалифицированными кадрами в сфере информационной безопасности, востребованными не только в банковском секторе, но и во всех отраслях, связанных с автоматизацией", - подчеркнул Бекоев.

Также, по словам главы Банка Алании, достигнута договоренность о направлении сотрудников Национального банка и Сбербанка Южной Осетии на стажировки в Центральный банк Российской Федерации как в очном, так и в дистанционном формате с целью повышения квалификации.