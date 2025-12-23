Льняную продукцию белорусского производства начали продавать в одном из ТРЦ Смоленска

В области работает порядка 5 тыс. предприятий с белорусским капиталом, количество участников взаимной торговли приближается к 3 тыс.

СМОЛЕНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Магазин с товарами из белорусского льна открылся в одном из ТРЦ Смоленска, торговая точка стала частью мероприятий по развитию взаимодействия между Смоленской областью и Белоруссией. Об этом по итогам заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Смоленской области в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Расширяем торговую инфраструктуру. Сегодня в ТРЦ "Макси" в Смоленске открылся магазин "Да дому" с продукцией из белорусского льна. О создании торговой точки договорились с Александром Михайловичем (председатель Витебского облисполкома Александр Субботин - прим. ТАСС) в сентябре в рамках выставки "Иннопром", - написал он, добавив, что на сегодняшний день в Смоленской области работает порядка 5 тыс. предприятий с белорусским капиталом, количество участников взаимной торговли приближается к 3 тыс.

В рамках заседания стороны также обсудили взаимодействие в сфере селекции и семеноводстве сельскохозяйственных культур, атомной энергетики, модернизации лифтового оборудования и транспорта. "Большое внимание уделяем нашей молодежи. Белорусская сторона выразила готовность оказать содействие в проведении мероприятий в "Молодежной столице России 2026 года". На днях Смоленску было присвоено это звание", - добавил Анохин.

По итогам встречи стороны подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве на 2026-2028 годы.