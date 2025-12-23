Стоимость платины на NYMEX демонстрирует рост на 10%

К 23:49 мск стоимость фьючерса на платину росла до $2 302,5 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на платину с поставкой в январе 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) превысила $2 300 за тройскую унцию впервые с 4 марта 2008 года, демонстрируя рост на 10%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 23:02 мск, стоимость фьючерса на платину росла на 10,14%, до $2 301,2 за тройскую унцию. К 23:49 мск стоимость фьючерса на платину росла до $2 302,5 (+10,2%) за тройскую унцию.

В то же время цена фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на NYMEX находилась на уровне $1 970,5 за тройскую унцию (+6,83%).