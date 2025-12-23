Webbankir: более 80% россиян планируют изменить свою жизнь в новом году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. 85,2% россиян считают Новый год хорошим временем, чтобы начать новую жизнь и изменить свои привычки. При этом в вопросе личных финансов граждане чаще всего хотят научиться планированию и экономии, говорится в опросе финансовой онлайн-платформы Webbankir (материалы есть у ТАСС).

По данным опроса, среди тех, кто готов поменять свой подход к деньгам в новом году, 46,1% заявили, что начнут составлять четкий финансовый план, 40,4% планируют больше экономить. При этом 37,6% респондентов намерены отказаться от кредитов.

34,8% опрошенных хотят перестать совершать импульсивные покупки в новом году, 32,6% ставят своей целью в грядущем году откладывать больше сбережений, а 27% - больше работать, чтобы таким образом повысить уровень доходов.

При этом только 6,4% респондентов планируют в следующем году инвестировать в себя (получать новое образование, повышать профессиональные навыки). 2,8% граждан собираются заняться инвестициями в фондовый рынок, а 2,1% - в криптовалюты.

В опросе приняли участие 3 тыс. человек старше 18 лет по всей России.