В РФ разрабатывают сценарии применения сеткометов против дронов

Работа ведется по запросу российских военнослужащих, рассказал официальный представитель компании-разработчика Inmatten

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российские специалисты разрабатывают сценарии применения сеткометов для борьбы с украинскими беспилотниками. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании-разработчика Inmatten.

"В настоящее время по запросу российских военнослужащих мы ведем работу над созданием сценариев применения сеткометов против дронов. Сценарии лягут в основу методики, которой будут обучать военнослужащих РФ в учебных центрах. На данный момент самым распространенным подобным изделием на фронте является сеткомет "Тайга" компании Inmatten, показавший себя эффективным средством противодроновой борьбы. В течение последних двух лет при помощи "Тайги" наши войска нейтрализовали от 5 до 7 тысяч украинских беспилотников", - рассказали в организации.

В Inmatten уточнили, что в ходе применения изделия было выработано три основных сценария. "Первое - это перехват. Когда пункты визуального наблюдения замечают движение FPV-дрона, крупных дронов типа "Баба-яга" или разведывательных беспилотников, они указывают место или район расположения этого дрона, а также направление его движения. На перехват вражеского аппарата вылетает дрон с сеткометом", - отметили в организации.

По словам собеседника агентства, второй сценарий заключается в сопровождении. "Когда выдвигается группа или техника, их движение прикрывает расчет, оснащенный дронами с сеткометом. Небо заранее проверяется на наличие разведывательных БПЛА ВСУ, которые устраняются в случае обнаружения. При непосредственном движении группы или колонны техники дрон с сеткометом движется на удалении впереди, обеспечивая прикрытие объекта охраны. Эта тактика оказалась очень эффективной. На определенном участке фронта в зоне СВО никакие передвижения по поверхности не осуществляются без прикрытия сеткометом", - рассказали в Inmatten.

В компании сообщили, что третий сценарий носит название "свободная охота". "Он используется, когда операторы БПЛА знают район активности и знают, что в этом месте могут находиться дроны ВСУ. Они самостоятельно выдвигаются к этому месту, сканируют пространство, выявляют дроны-наблюдатели и их уничтожают", - рассказали в организации.

В компании уточнили, что "Тайга" крепится в качестве дополнительного оборудования на дрон Mavic-3 и выстреливает сетью вниз под дрон, чем обеспечивается широкое раскрытие сети и нивелируется вероятность промаха.