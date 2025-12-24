Стоимость палладия превысила $2 000 за унцию впервые с 13 декабря 2022 года

Цена на металл росла на 9,43%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже превысила $2 000 за тройскую унцию впервые с 13 декабря 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 03:03 мск, стоимость фьючерса на палладий росла на 9,43%, до $2 003,5 за тройскую унцию. К 04:00 мск цена на драгметалл замедлила рост до $1 983 за тройскую унцию (+8,31%).