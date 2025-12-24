Стоимость платины на NYMEX обновила исторический максимум

По данным на 03:34 мск, стоимость фьючерса на платину росла до $2 395,6 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на платину с поставкой в январе 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) обновила исторический максимум, демонстрируя рост почти на 15%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 03:34 мск, стоимость фьючерса на платину росла на 14,65%, до $2 395,6 за тройскую унцию. К 04:15 мск стоимость фьючерса на платину замедлила рост до $2 359,3 (+12,92%) за тройскую унцию.

С начала года стоимость на драгметалл выросла на 148,36%, с начала декабря - на 34,88%.