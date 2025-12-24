НБКИ: средний срок потребкредитов вырос в ноябре на 25,8%

Среди регионов - лидеров в этом сегменте кредитования наибольший средний срок выданных потребкредитов был отмечен в Санкт-Петербурге, Новосибирской области и Республике Татарстан

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Средний срок потребительских кредитов в ноябре вырос на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,3 года (в ноябре 2024 года - 1,9 года). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем средний срок потребкредитов увеличился на 1,9% (в октябре - 2,3 года). При этом после роста показателя в апреле - августе 2025 года (с пиком в августе - 3 года), в последние три месяца средний срок потребкредита существенно снизился, стабилизировавшись в октябре - ноябре на уровне 2,3 года.

Среди 30 регионов - лидеров в этом сегменте кредитования наибольший средний срок выданных потребкредитов в ноябре был отмечен в Санкт-Петербурге (2,65 года), Новосибирской области (2,57 года), Республике Татарстан (2,53 года), Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (2,48 года), а также в Москве (2,46 года). Наименьший показатель среднего срока потребкредитов в топ-30 регионов по объему их выдачи продемонстрировали Республика Саха (Якутия) (2,13 года), Нижегородская область (2,18 года) и Хабаровский край (2,19 года).

"После пиковых значений в августе 2025 года, в последующие три месяца средний срок потребительского кредита существенно сократился и стабилизировался на уровне 2,3 года. В этой связи стоит отметить, что аппетит к риску у банков, а также спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне в сравнении с прошлым годом", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приводятся в сообщении.