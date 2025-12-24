2ГИС назвал город-миллионник, где можно дешевле всего купить глинтвейн

Согласно исследованию, средняя стоимость этого напитка в Воронеже составляет 162 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Самый бюджетный безалкогольный глинтвейн можно приобрести в Воронеже, где средняя стоимость чашки согревающего напитка обойдется покупателям в 162 рубля. В то же время в столице новогодний напиток стоит в два раза дороже - 398 рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса 2ГИС (текст есть у ТАСС).

"Специалисты 2ГИС сравнили среднюю стоимость чашки (300-350 мл) безалкогольного глинтвейна в заведениях 16 городов-миллионников. Самым доступным оказался Воронеж - здесь согревающий напиток в среднем стоит 162 рубля. <…> Дороже всего безалкогольный глинтвейн стоит в Москве - 398 рублей за чашку", - говорится в тексте.

В пятерку городов с самыми низкими ценами вошли Казань (205 рублей), Челябинск (246 рублей), Красноярск (249 рублей) и Уфа (250 рублей). Чуть дешевле, чем в Москве, глинтвейн стоит в Санкт-Петербурге (355 рублей) и Нижнем Новгороде (320 рублей). Средняя стоимость напитка в городах-миллионниках составила 267 рублей, поделились эксперты.

Рост интереса россиян к глинтвейну, по данным поиска в 2ГИС, начинается в начале октября и вырастает примерно в пять раз по сравнению с летним периодом. Пик приходится на декабрьские выходные - когда люди отправляются на прогулки. Так, 13 и 20 декабря поиск глинтвейна вырос на 73% относительно среднего поиска в периоде октябрь - декабрь 2025 года. Чаще всего глинтвейн ищут в Калининграде (238 рублей), Санкт-Петербурге, Сочи (377 рублей), Казани, Новосибирске.

По данным опроса сервиса бронирования отелей от 2ГИС "Отелло", глинтвейн стал вторым по популярности новогодним напитком: большинство опрошенных россиян (72%) выбрали традиционное шампанское, а 17% проголосовали за глинтвейн.

В онлайн-опросе приняли участие 1 тыс. россиян в возрасте от 18 до 55 лет, в выборку вошли жители городов России с населением от 500 тыс. человек. Все респонденты совершают туристические поездки 2-3 раза в год и являются посетителями горнолыжных курортов.