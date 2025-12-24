В Ozon Travel заявили о росте ранних бронирования авиабилетов во Вьетнам и КНР

Самые популярные рейсы, запланированные на 2026 год - из Москвы в Бангкок и на Пхукет и обратно, сообщили аналитики

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Объем ранних бронирований авиабилетов из России в популярный курортный город Вьетнама Нячанг на 2026 год увеличился почти в восемь раз, в столицу Китая Пекин - в 6,8 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом говорится в исследовании сервиса Ozon Travel (текст есть у ТАСС).

"Самые популярные рейсы, запланированные на 2026 год - из Москвы в Бангкок, а также из столицы на Пхукет и обратно. При этом почти в восемь раз выросли ранние бронирования рейсов по направлению Москва-Нячанг и в 6,8 раза по направлению Москва-Пекин", - отметили в компании.

Что касается отелей, то ранние бронирования размещения в Китае выросли почти в шесть раз к прошлому году, в Казахстане и Узбекистане - в 5,2 раза, а во Вьетнаме - в 4,7 раза. Также в следующем году многие путешественники отправятся в Грузию и Абхазию (рост ранних бронирований в 6,7 и 7,1 раза соответственно).

"В следующем году туристы стали чаще выбирать путешествия за границу, о чем говорят ранние бронирования гостиничных номеров. В топе 2026 года снова оказались Таиланд, ОАЭ, Турция и Белоруссия, однако внимание путешественников все больше привлекают страны Азии", - сообщили в сервисе.

Итоги 2025 года

В 2025 году 86% бронирований пришлись на российские отели, а продажи билетов на поезда и внутренние авиарейсы выросли по сравнению с предыдущим годом на 58% и 71% соответственно. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в список популярных направлений вошли Сочи, Краснодар, Казань и Ростов-на-Дону. "Настоящим открытием 2025 года стал Алтай, где бронирования отелей выросли в рекордные 4,3 раза, Карачаево-Черкесия (рост почти в четыре раза) и Адыгея (рост в 3,4 раза)", - отметили в компании.

В число любимых путешественниками городов вошел и Калининград - в этом году из Санкт-Петербурга самолетом туда отправлялись в 2,2 раза чаще, а из Москвы - в 1,7 раза чаще. Поездом жители страны в основном путешествовали между столиц и по маршрутам Краснодар-Адлер, Москва - Нижний Новгород и в обратных направлениях.

По данным сервиса, к заграничным поездкам в уходящем году интерес россиян также возрос - число проданных авиабилетов на зарубежные маршруты год к году стало выше на 35%. Чаще всего жители страны летали из Минеральных Вод, Сочи и Москвы в Ереван - спрос на эти рейсы за год увеличился почти в два раза, в 1,7 и 1,3 раза соответственно.

Доля бронирований иностранных отелей увеличилась и достигла 14% от общего числа бронирований. Самыми востребованными для отдыха стали Турция, Белоруссия и Таиланд. При этом заметнее всего выросла популярность Вьетнама, где гостиницы бронировали в шесть раз чаще, чем год назад. Активнее стали путешествовать в Грузию и Черногорию (рост спроса на отели в 4,4 раза), а также Саудовскую Аравию (рост в четыре раза), что может быть связано с введением безвизового режима для россиян, пояснили эксперты.