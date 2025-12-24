Intermark Global: средний чек покупки россиянами жилья за рубежом вырос на 25%

Средняя цена выросла до порядка 21,2 млн рублей за объект, следует из материалов исследования

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Средний чек покупки россиянами жилья на зарубежных рынках увеличился по итогам 2025 года на 25%, до порядка 21,2 млн рублей ($263 тыс.) за объект. Рост произошел впервые после трехлетнего снижения, говорится в материалах Intermark Global, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Впервые за последние три года на рынке зарубежной недвижимости наблюдается значительный рост среднего чека сделки. По итогам 2025 года средний бюджет, потраченный россиянами на покупку зарубежного жилья, достиг порядка $263 тыс. за лот, что на 25% больше показателя прошлого года. Средний бюджет покупки заграничной недвижимости в 2023 году снизился по отношению к 2022 году на 13%, в 2024 году по отношению к 2023 году - на 25%" - отмечается в материалах.

Лидерами по росту средней суммы сделки стали ОАЭ, где средний чек покупки жилья за год вырос с 48,4 млн рублей до 105 млн рублей (с $600 тыс. до $1,3 млн соответственно). В Греции средний чек вырос на 50% - с 16,1 млн рублей до 24,2 млн рублкй (с $200 тыс. до $300 тыс. соответственно).

"В первую очередь средний чек вырос из-за фокуса россиян на ликвидные и дорогие рынки, такие как Европа и ОАЭ, которые состоятельные покупатели выбирают для уменьшения рисков, диверсификации капитала, сохранения средств в разных юрисдикциях и для финансовой навигации. Также на этот показатель повлияло общее снижение спроса, сокращение которого произошло именно в сегменте с более доступными объектами", - отметила управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.

Однако спрос, по данным аналитиков, демонстрирует снижение с 2022 года, по итогам 2025 года он упал на 39%. Снижение интереса, по словам Мошевой, произошло, в том числе, в результате постепенного насыщения спроса после ажиотажного 2022 года. В этом году впервые за последние четыре года на европейские страны пришлось 49% сделок с россиянами, на регион Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Вьетнам и др.) - 27% сделок, на страны Ближнего Востока - 10%. Турция продемонстрировала снижение спроса и два года подряд балансирует на уровне 7%. Это произошло после почти двукратного повышения порога входа для программы гражданства. Однако россияне все еще лидируют среди покупателей-иностранцев недвижимости этой страны. По словам Мошевой, после роста в предыдущие годы регион Юго-Восточной Азии стал терять позиции в 2025 году, уступив место европейской недвижимости, которую покупают из-за получения вида на жительство.

В 2026 году аналитики ожидают дальнейшего роста среднего чека сделок, совершаемых россиянами за рубежом. Покупатели будут ориентироваться на качественные объекты в стабильных юрисдикциях. Популярными останутся ОАЭ, Турция и Таиланд. Эксперты прогнозируют увеличение количества сделок в нетиповых локациях, таких как Сербия, Венгрия, Занзибар, Камбоджа, Мальдивы и других в качестве альтернативы традиционным направлениям.