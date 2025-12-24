Бюджет на культуру и искусство в Крыму в 2025 году увеличился на 15%

Объем денежных средств составил 4,5 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Объем средств в бюджете на сферу культуры и искусства в Республике Крым в 2025 год составил 4,5 млрд рублей, что на 15% превышает показатель 2024 года. Об этом сообщили ТАСС в министерстве культуры региона.

"Бюджетом Республики Крым были предусмотрены ассигнования на культуру и искусство: 2024 год - 3,8 млрд рублей, 2025 год - 4,5 млрд рублей. В 2026 году - 4,3 млрд рублей. Финансирование сферы культуры остается стабильным и направлено на поддержание и развитие театральной, музейной и библиотечной деятельности, ремонт и оснащение учреждений культуры, развитие культурно-досуговой сети учреждений, создание модельных библиотек и обновление книжных фондов, сохранение и учет объектов культурного наследия, кадровую поддержку", - говорится в сообщении.

75% от общей суммы идет на финансирование государственных учреждений культуры, в том числе на выплату заработной платы работникам государственных учреждений культуры.