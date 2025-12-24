Ростех создал программно-аппаратный комплекс для скоростных хранилищ данных

Отечественная разработка поможет решить задачи импортозамещения в IT-отрасли

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Компания "Мультиллект" (совместное предприятие "Азимута" Ростеха и IT-холдинга Т1) совместно с технологическим партнером АО "Иридиум" создала программно-аппаратный комплекс (ПАК) для скоростных хранилищ данных, сообщили ТАСС в пресс-службе "Азимута". Отечественная разработка поможет решить задачи импортозамещения в IT-отрасли.

Как отметили в компании, ПАК позволит выполнять широкий спектр задач от классического хранения файлов и поддержки сети физических серверов с управлением через единую платформу до организации объектных хранилищ для работы с большими объемами неструктурированной информации.

В "Азимуте" подчеркнули, что в ходе испытаний решение подтвердило заложенные в него характеристики и продемонстрировало стабильную работу.

"Наша разработка содействует укреплению технологического суверенитета России - Ростех и компании-партнеры предлагают реальную альтернативу иностранным продуктам. В новом отечественном решении от "Мультиллекта" и "Иридиума" применены российское программное обеспечение из реестра Минцифры РФ и оборудование из реестра Минпромторга РФ. Таким образом, ПАК помогает выполнить задачи импортозамещения в данном ИТ-сегменте с полным соответствием требованиям информационной и технологической безопасности", - сообщили в Ростехе.