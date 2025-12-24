Россия в январе - ноябре экспортировала рекордный объем гречихи

Показатель вырос до почти 250 тыс. тонн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия в январе - ноябре 2025 года установила исторический рекорд по экспорту гречихи - поставки выросли на 15% в физическом выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до почти 250 тыс. тонн, сообщили ТАСС в федеральном центре "Агроэкспорт".

"Согласно оценкам экспертов, за 11 месяцев 2025 года Россия экспортировала почти 250 тыс. тонн гречихи на сумму более $64 млн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем отгрузок вырос на 15% в физическом выражении. Можно констатировать, что исторический рекорд побит", - говорится в сообщении.

Ранее максимум в экспорте российской гречихи в физическом выражении фиксировался в 2024 году - 235 тыс. тонн. Также сообщается, что за 10 лет экспорт российской гречихи вырос в 6,2 раза в натуральном выражении.

В топ-5 стран-импортеров гречихи из России в физическом выражении входят Китай, Япония и Польша.