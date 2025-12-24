Производители вологодского варенья, которое любит Путин, завершили модернизацию

Она позволит увеличить объемы производства в 1,5 раза, отметил директор предприятия Роман Кузнецов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Вологодский комбинат пищевых продуктов леса, чья продукция была замечена на столе у президента России Владимира Путина, завершил в 2025 году модернизацию производства. Она позволит увеличить объемы производства в 1,5 раза и сократить издержки, сообщил ТАСС директор предприятия Роман Кузнецов.

В эфире "Итогов года" 19 декабря владелец пекарни "Машенька" из Люберец Денис Максимов рассказал Путину о своем небольшом семейном бизнесе и попросил прокомментировать ситуацию с налоговыми изменениями. Президент ответил и обратил внимание на ласковое название пекарни - "Машенька", расспросил предпринимателя о выпечке и попросил прислать "чего-нибудь вкусненького" на пробу. 20 декабря пресс-служба президента опубликовала видео, как Путин в Кремле пробует полученную из пекарни выпечку и поздравляет пекаря с наступающим Новым годом. На столе президента стояла баночка вишневого вологодского варенья.

"Мы модернизировали предприятие, модернизация только что завершилась в этом году. Мы рассчитываем, что производительность вырастет в 1,5 раза при сокращении издержек", - сообщил руководитель комбината. Он не назвал абсолютные показатели объемов производства, сославшись на коммерческую тайну.

Большая часть продукции комбината поставляется по России, в федеральные сети. Конкретно бренду "Вологодское варенье", баночка которого стояла на столе у президента, уже больше 10 лет, предприятию в мае 2026 года исполнится 25 лет, а группе компаний - 30 лет.

"Ассортимент у нас большой <…>. У [президента РФ] Владимира Владимировича [Путина] хороший вкус. Это наше премиальное варенье, исключительно натуральные продукты и технология - стерилизация, делаем без консервантов. Стерилизация продукции, как бабушки дома стерилизуют банки, только в промышленных условиях и масштабах", - рассказал директор.

В 2024 году комбинат посещал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, который также высоко оценил уровень производства, подход к качеству продукции - полезных сладостей из натуральных ягод и фруктов. В ассортименте более 100 наименований - это варенье, джемы, конфитюры, протертые и дробленые ягодные смеси, начинки. Комбинат стал одним из первых участников системы добровольной сертификации "Настоящий Вологодский продукт". Как сообщил ранее глава региона, предприятие провело модернизацию производства и увеличило мощности, в том числе за счет поддержки Фонда развития промышленности и использования льготных кредитов.